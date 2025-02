Che cos'è Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)

yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.

Risorsa Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Sito web ufficiale