Economia del token e analisi del prezzo di Staked UTY (YUTY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Staked UTY (YUTY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Fornitura totale: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Fornitura circolante: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Massimo storico: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Minimo storico: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Prezzo attuale: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039