Il prezzo in tempo reale di Staked USDai oggi è 1.049 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SUSDAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SUSDAI su MEXC ora.

Prezzo di Staked USDai (SUSDAI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SUSDAI:

$1.049
$1.049
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Staked USDai (SUSDAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:59:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.047
$ 1.047
Min sulle 24h
$ 1.05
$ 1.05
Max sulle 24h

$ 1.047
$ 1.047

$ 1.05
$ 1.05

$ 1.19
$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061

+0.02%

+0.03%

+0.42%

+0.42%

Il prezzo in tempo reale di Staked USDai (SUSDAI) è $1.049. Nelle ultime 24 ore, SUSDAI ha oscillato tra un minimo di $ 1.047 e un massimo di $ 1.05, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SUSDAI è $ 1.19, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.796061.

In termini di performance a breve termine, SUSDAI è variato del +0.02% nell'ultima ora, del +0.03% nelle 24 ore e del +0.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Staked USDai (SUSDAI)

$ 144.94M
$ 144.94M

--
--

$ 144.94M
$ 144.94M

138.13M
138.13M

138,128,399.6597204
138,128,399.6597204

L'attuale capitalizzazione di mercato di Staked USDai è $ 144.94M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SUSDAI è 138.13M, con una fornitura totale di 138128399.6597204. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 144.94M.

Cronologia dei prezzi di Staked USDai (SUSDAI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Staked USDai a USD è stata $ +0.00026225.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Staked USDai in USD è stata di $ +0.0172819603.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Staked USDai in USD è stata di $ +0.0179060104.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Staked USDai in USD è stata di $ +0.0204648770270065.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00026225+0.03%
30 giorni$ +0.0172819603+1.65%
60 giorni$ +0.0179060104+1.71%
90 giorni$ +0.0204648770270065+1.99%

Che cos'è Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Staked USDai (USD)

Quanto varrà Staked USDai (SUSDAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Staked USDai (SUSDAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Staked USDai.

Controlla subito la previsione del prezzo di Staked USDai!

SUSDAI in valute locali

Economia del token di Staked USDai (SUSDAI)

Comprendere l'economia del token di Staked USDai (SUSDAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SUSDAI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Staked USDai (SUSDAI)

Quanto vale oggi Staked USDai (SUSDAI)?
Il prezzo in tempo reale di SUSDAI in USD è 1.049 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SUSDAI in USD?
Il prezzo attuale di SUSDAI in USD è $ 1.049. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Staked USDai?
La capitalizzazione di mercato per SUSDAI è $ 144.94M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SUSDAI?
La fornitura circolante di SUSDAI è 138.13M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SUSDAI?
SUSDAI ha raggiunto un prezzo ATH di 1.19 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SUSDAI?
SUSDAI ha visto un prezzo ATL di 0.796061 USD.
Qual è il volume di trading di SUSDAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SUSDAI è -- USD.
SUSDAI salirà quest'anno?
SUSDAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SUSDAI per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Staked USDai (SUSDAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,386.90

$3,946.09

$0.05710

$7.4062

$194.15

$111,386.90

$3,946.09

$2.5987

$194.15

$0.19658

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000109

$0.115482

$0.4842

$0.4842

$0.050370

$0.0000000000706

$0.0000000000000000000164

$0.00004492

