Economia del token e analisi del prezzo di Staked IP (STIP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Staked IP (STIP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Fornitura totale: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Fornitura circolante: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Massimo storico: $ 15.09 $ 15.09 $ 15.09 Minimo storico: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Prezzo attuale: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3