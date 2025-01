Che cos'è SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON)

What is the project about? The Crypto of Spritz Lovers What makes your project unique? The only and original token of Spritz History of your project. Born in 15.6.21 What’s next for your project? totally defi project What can your token be used for? SpritzMoon Project have 3 goals: Community, Sociality and Utility Token 1. Create a Community within which to develop creating economic and social value 2. Sociality is one of the strengths of this Crypto, large part of the gains realized over time will be earmarked for concrete aid to the various associations related to the Spritz theme with a view to prevention. In addition Live Events will be organized for all Community members in the most Spritzosi locations of the moment 3. Allow all members of the community to use the token for Weekend Spritz with Friends in Community SpritzMoon Bar

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON) Whitepaper Sito web ufficiale