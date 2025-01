Che cos'è Sprink (SPRINK)

Sprink, is a tech driven meal subscription platform which delivers affordable and hygienic daily meal to users doorstep at a pre-defined time and address. Sprink token is a utility ERC20 token on the Ethereum blockchain which allows users to participate directly in the SPRINK boxed meals business through a quarterly burn system funded by SPRINK revenues. In addition, it allows users to redeem their tokens for Sprink vouchers with discounts on their subscriptions, earn loyalty tokens via airdrops and get access to invite-only 'Sprink Club' with exclusive benefits.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Sprink (SPRINK) Sito web ufficiale