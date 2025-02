Che cos'è Sports PIE (PIE)

Sports Pie is a platform designed to connect everyone interested in sports. Furthermore, Sports Pie represents a new project for popularizing sports, incorporating diverse sports content consumed in various forms with blockchain technology. This initiative aims to expand the market (pie) through the joy and inspiration derived from sports, and through connections made within the sports community.

