Economia del token e analisi del prezzo di Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sploots by Virtuals (SPLOOT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 253.81K $ 253.81K $ 253.81K Fornitura totale: $ 997.25M $ 997.25M $ 997.25M Fornitura circolante: $ 997.25M $ 997.25M $ 997.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 253.81K $ 253.81K $ 253.81K Massimo storico: $ 0.00198963 $ 0.00198963 $ 0.00198963 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00025341 $ 0.00025341 $ 0.00025341