Che cos'è Splo (SPLO)

Splo, the degenerate tadpole, is a reckless little creature with a love for gambling. Always swimming through chaos, he's obsessed with the thrill of betting and drinks the infamous sui water for fun. Splo lives for the rush, His tiny form might look harmless, but behind those wide eyes lies a wild heart ready to go all-in.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Splo (SPLO) Sito web ufficiale