Economia del token e analisi del prezzo di SpaceX PreStocks (SPACEX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SpaceX PreStocks (SPACEX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 740.03K $ 740.03K $ 740.03K Fornitura totale: $ 3.12K $ 3.12K $ 3.12K Fornitura circolante: $ 3.12K $ 3.12K $ 3.12K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 740.03K $ 740.03K $ 740.03K Massimo storico: $ 247.47 $ 247.47 $ 247.47 Minimo storico: $ 168.0 $ 168.0 $ 168.0 Prezzo attuale: $ 237.23 $ 237.23 $ 237.23