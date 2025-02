Che cos'è Sorcery Finance (SOR)

Sorcery ($SOR) is the native token of the Sorcery EcoSystem. Sorcery powers our revenue sharing and buyback ecosystem. Sorcery is powered by two separate websites providing DeFi tools to traders worldwide. Sorcery Finance provides DeFi data, charts and information on live token pairs and ICOs on 6 various networks and expanding. Track live pairs, new assets, ICOs, chat with other traders in our chatroom Sorcery Swap aims to provide a borderless, frictionless and censorship resistant trading experience allowing users the freedom to transact and bank on their own terms on EVM compatible blockchain networks. Currently you can trade on the Ethereum, Avalanche, Binance and Polygon Networks.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Sorcery Finance (SOR) Whitepaper Sito web ufficiale