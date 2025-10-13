Economia del token e analisi del prezzo di Songjam by Virtuals (SANG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Songjam by Virtuals (SANG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 55.82K $ 55.82K $ 55.82K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 554.51M $ 554.51M $ 554.51M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 100.67K $ 100.67K $ 100.67K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00010067 $ 0.00010067 $ 0.00010067