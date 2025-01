Che cos'è SoliDefi (SOLFI)

SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!