Che cos'è SolGraph (GRAPH)

SolGraph allows you to message Securely, Freely and Privately. You can create groups and make voice chat and video calls with your friends. You can chat privately. All Messages are encrypted. In Version 2.0, $GRAPH tokens and Solana will be able to earn. You will be able to send it to your friends. Version 2.0 is under development and will be released soon.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa SolGraph (GRAPH) Sito web ufficiale