Che cos'è SOLAREUM (SOLAREUM)

🔥 Solana is Ethereum - $SOLAREUM Raj, the co-founder of Solana, has described Solana as an Ethereum Layer 2 through the Wormhole eigenlayer. He believes that once danksharding is scaled up, it will be possible to submit all Solana blocks into some data validating bridge contract on Ethereum, revolutionizing the crypto world. TG : https://t.me/solareum_sol TWT : https://x.com/solareum_sol WEB : https://solareum-sol.com/

Risorsa SOLAREUM (SOLAREUM) Sito web ufficiale