Economia del token e analisi del prezzo di Solana Cat (SOLCAT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Solana Cat (SOLCAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.82K $ 10.82K $ 10.82K Fornitura totale: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M Fornitura circolante: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.82K $ 10.82K $ 10.82K Massimo storico: $ 0.00030327 $ 0.00030327 $ 0.00030327 Minimo storico: $ 0.00001083 $ 0.00001083 $ 0.00001083 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0