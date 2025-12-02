Economia del token e analisi del prezzo di SOL Runner (SOLRUNNER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SOL Runner (SOLRUNNER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.83K $ 5.83K $ 5.83K Fornitura totale: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Fornitura circolante: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.83K $ 5.83K $ 5.83K Massimo storico: $ 0.00005759 $ 0.00005759 $ 0.00005759 Minimo storico: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0