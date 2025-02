Che cos'è SmartNFT (SMARTNFT)

SmartNFT is part of the world's first blockchain mobile security network, used by LOX Network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger; it also powers the SmartNFT marketplace to buy, sell and trade the artwork that is paired to the user profile NFT QR code and displayed on your device lock screen, making it easy to track ownership on the LOX Network mobile or web app

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa SmartNFT (SMARTNFT) Sito web ufficiale