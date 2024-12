Che cos'è SMACK ($SMACK)

SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.

Risorsa SMACK ($SMACK) Sito web ufficiale