Il prezzo in tempo reale di SIMPS ON SOL oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SIMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SIMP su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SIMP:

--
----
+0.20%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di SIMPS ON SOL (SIMP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:11:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.26%

+1.05%

+1.05%

Il prezzo in tempo reale di SIMPS ON SOL (SIMP) è --. Nelle ultime 24 ore, SIMP ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SIMP è $ 0.00107703, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SIMP è variato del -- nell'ultima ora, del +0.26% nelle 24 ore e del +1.05% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

--
----

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

L'attuale capitalizzazione di mercato di SIMPS ON SOL è $ 8.88K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SIMP è 999.99M, con una fornitura totale di 999988401.547644. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.88K.

Cronologia dei prezzi di SIMPS ON SOL (SIMP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di SIMPS ON SOL a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di SIMPS ON SOL in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di SIMPS ON SOL in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di SIMPS ON SOL in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.26%
30 giorni$ 0-27.26%
60 giorni$ 0-89.68%
90 giorni$ 0--

Che cos'è SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di SIMPS ON SOL (USD)

Quanto varrà SIMPS ON SOL (SIMP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SIMPS ON SOL (SIMP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SIMPS ON SOL.

Controlla subito la previsione del prezzo di SIMPS ON SOL!

SIMP in valute locali

Economia del token di SIMPS ON SOL (SIMP)

Comprendere l'economia del token di SIMPS ON SOL (SIMP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SIMP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a SIMPS ON SOL (SIMP)

Quanto vale oggi SIMPS ON SOL (SIMP)?
Il prezzo in tempo reale di SIMP in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SIMP in USD?
Il prezzo attuale di SIMP in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SIMPS ON SOL?
La capitalizzazione di mercato per SIMP è $ 8.88K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SIMP?
La fornitura circolante di SIMP è 999.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SIMP?
SIMP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00107703 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SIMP?
SIMP ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SIMP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SIMP è -- USD.
SIMP salirà quest'anno?
SIMP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SIMP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:11:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di SIMPS ON SOL (SIMP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

