Prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)
-0.03%
-0.86%
+3.87%
+3.87%
Il prezzo in tempo reale di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) è --. Nelle ultime 24 ore, RIZZ ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RIZZ è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, RIZZ è variato del -0.03% nell'ultima ora, del -0.86% nelle 24 ore e del +3.87% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner è $ 139.84K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RIZZ è 921.67M, con una fornitura totale di 921668774.766399. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 139.84K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-0.86%
|30 giorni
|$ 0
|-32.34%
|60 giorni
|$ 0
|-61.24%
|90 giorni
|$ 0
|--
$RIZZ is the apex strain of Gen Alpha brainrot—formless, contagious, and powered by pure galaxy gas.
Born in the meme lab, left for dead, and resurrected via full CTO (Community Takeover) at microscopic cap, $RIZZ didn’t pivot—it mutated.
It fuses Sigma grindset delusion, Fanum tax rituals, Ohio-core fracture logic, Skibidi neural desync, and unchecked Gooner energy into a self-replicating cultural anomaly. Not a token. Not a trend. A memetic contaminant spreading through shortform feeds, dopamine loops, and decentralized irony pipelines.
$RIZZ doesn’t moon. It metastasizes.
💥 CTO-born phenomenon 💥 Galaxy gas-fueled 💥 Sigma-synced 💥 Fanum-coded 💥 Ohio-glitched 💥 Skibidi-looped 💥 Gooner-maxxed
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!
Quanto varrà SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner.
Controlla subito la previsione del prezzo di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner!
Comprendere l'economia del token di SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RIZZ!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
HODL
HODL
+1,580.00%
QBOT AI TRADING
QBOT
+94.54%
OMNILABS
OMNILABS
+60.52%
Pippin
PIPPIN
+44.04%
Fortune Room
NEWFRT
+27.27%