Economia del token e analisi del prezzo di Sigma Music (FAN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sigma Music (FAN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 16.76K $ 16.76K $ 16.76K Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 658.34M $ 658.34M $ 658.34M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.45K $ 25.45K $ 25.45K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0