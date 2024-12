Che cos'è Shina Inu (SHI)

"Shina Inu is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. Its mission is to give back to the crypto community, give to charity, and win the heart of the greatest token of all time, Shiba Inu! Shina Token is a very fun meme token project that has sold many rare and beautiful NFTs. NFT sales are used to support the team and provide upcoming features such as exclusive access to events and rewards that will soon be announced."

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Shina Inu (SHI) Whitepaper Sito web ufficiale