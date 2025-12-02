Economia del token e analisi del prezzo di Shibaverse (VERSE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Shibaverse (VERSE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 74.19K $ 74.19K $ 74.19K Fornitura totale: $ 997.50M $ 997.50M $ 997.50M Fornitura circolante: $ 807.00M $ 807.00M $ 807.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 91.70K $ 91.70K $ 91.70K Massimo storico: $ 0.067416 $ 0.067416 $ 0.067416 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0