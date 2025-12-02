Economia del token e analisi del prezzo di Shib Original Vision (SOV)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Shib Original Vision (SOV), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 111.54K $ 111.54K $ 111.54K Fornitura totale: $ 200.71T $ 200.71T $ 200.71T Fornitura circolante: $ 113.44T $ 113.44T $ 113.44T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 197.34K $ 197.34K $ 197.34K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0