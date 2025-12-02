Economia del token e analisi del prezzo di SERO (SERO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SERO (SERO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Fornitura totale: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Fornitura circolante: $ 444.29M $ 444.29M $ 444.29M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Massimo storico: $ 0.55192 $ 0.55192 $ 0.55192 Minimo storico: $ 0.00149442 $ 0.00149442 $ 0.00149442 Prezzo attuale: $ 0.00231783 $ 0.00231783 $ 0.00231783