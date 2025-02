Che cos'è Search (0XSEARCH)

Welcome to 0xSearch, the decentralized AI search engine that prioritizes your privacy and rewards your searches. Get the best results from top search engines without the concern of being tracked, and $SEARCH holders earn rewards for using our search engine. Experience a new standard of searching that’s private, profitable, and secure with 0xSearch.

