Economia del token e analisi del prezzo di Savings xDAI (SDAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Savings xDAI (SDAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 96.79M $ 96.79M $ 96.79M Fornitura totale: $ 80.30M $ 80.30M $ 80.30M Fornitura circolante: $ 80.30M $ 80.30M $ 80.30M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 96.79M $ 96.79M $ 96.79M Massimo storico: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Minimo storico: $ 0.548412 $ 0.548412 $ 0.548412 Prezzo attuale: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21