Economia del token e analisi del prezzo di Savings Dai (SDAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Savings Dai (SDAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 235.00M $ 235.00M $ 235.00M Fornitura totale: $ 201.17M $ 201.17M $ 201.17M Fornitura circolante: $ 201.17M $ 201.17M $ 201.17M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 235.00M $ 235.00M $ 235.00M Massimo storico: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Minimo storico: $ 0.186576 $ 0.186576 $ 0.186576 Prezzo attuale: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17