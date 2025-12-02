Economia del token e analisi del prezzo di Sakai Vault (SAKAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sakai Vault (SAKAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 101.41K Fornitura totale: $ 8.00M Fornitura circolante: $ 3.59M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 225.74K Massimo storico: $ 12.21 Minimo storico: $ 0.02669522 Prezzo attuale: $ 0.02821744