Economia del token e analisi del prezzo di Sacabam (SCB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sacabam (SCB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 112.15K $ 112.15K $ 112.15K Fornitura totale: $ 47.00T $ 47.00T $ 47.00T Fornitura circolante: $ 39.95T $ 39.95T $ 39.95T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 131.94K $ 131.94K $ 131.94K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0