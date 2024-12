Che cos'è RUNEVM (RUNEVM)

RuneVM: Unlocking Liquid and Scalable Solutions to Empower the #Runestone Protocol. RuneVM is a pioneering Layer 2 protocol designed to address these challenges and enhance Bitcoin's functionality by leveraging zkSync technology and integrating with Bitcoin Runes. Unlike traditional Layer 2 solutions that primarily focus on Ethereum, RuneVM brings advanced virtual machine functionalities to Bitcoin, aiming to revolutionize the ecosystem with scalable and efficient decentralized applications (dApps) and smart contracts. The primary objective of RuneVM is to create a seamless and efficient environment for dApps and smart contracts by leveraging native Bitcoin (BTC) as gas, thus bridging the gap between Bitcoin’s security and the advanced programmability of Layer 2 solutions. By integrating with Bitcoin Runes, RuneVM enhances liquidity and utility, providing a robust platform for various decentralized finance (DeFi) applications.

