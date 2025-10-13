Economia del token e analisi del prezzo di Rowan Coin (RWN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Rowan Coin (RWN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 897.77K Fornitura totale: $ 545.00M Fornitura circolante: $ 195.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.51M Massimo storico: $ 0.364176 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00460423