Economia del token e analisi del prezzo di ROOKIE CARD (ROOKIE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ROOKIE CARD (ROOKIE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.40K $ 10.40K $ 10.40K Fornitura totale: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Fornitura circolante: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.40K $ 10.40K $ 10.40K Massimo storico: $ 0.00038561 $ 0.00038561 $ 0.00038561 Minimo storico: $ 0.00001029 $ 0.00001029 $ 0.00001029 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0