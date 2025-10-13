Economia del token e analisi del prezzo di Roco Finance (ROCO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Roco Finance (ROCO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 960.02K $ 960.02K $ 960.02K Fornitura totale: $ 99.55M $ 99.55M $ 99.55M Fornitura circolante: $ 93.50M $ 93.50M $ 93.50M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Massimo storico: $ 6.32 $ 6.32 $ 6.32 Minimo storico: $ 0.00669942 $ 0.00669942 $ 0.00669942 Prezzo attuale: $ 0.0102675 $ 0.0102675 $ 0.0102675