Economia del token e analisi del prezzo di Rizzcoin (RIZZ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Rizzcoin (RIZZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Fornitura totale: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Fornitura circolante: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Massimo storico: $ 0.00150416 $ 0.00150416 $ 0.00150416 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0