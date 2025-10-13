Economia del token e analisi del prezzo di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 24.35K $ 24.35K $ 24.35K Fornitura totale: $ 989.87M $ 989.87M $ 989.87M Fornitura circolante: $ 989.87M $ 989.87M $ 989.87M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 24.35K $ 24.35K $ 24.35K Massimo storico: $ 0.00035597 $ 0.00035597 $ 0.00035597 Minimo storico: $ 0.00002343 $ 0.00002343 $ 0.00002343 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0