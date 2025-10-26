Il prezzo in tempo reale di RIPPLE WITH RIZZ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RIZZLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RIZZLE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di RIPPLE WITH RIZZ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RIZZLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RIZZLE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su RIZZLE

Informazioni sul prezzo di RIZZLE

Sito web ufficiale di RIZZLE

Economia del token di RIZZLE

Previsioni del prezzo di RIZZLE

Logo RIPPLE WITH RIZZ

Prezzo di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RIZZLE:

--
----
+8.40%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:08:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+8.42%

+35.32%

+35.32%

Il prezzo in tempo reale di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) è --. Nelle ultime 24 ore, RIZZLE ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RIZZLE è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, RIZZLE è variato del -0.12% nell'ultima ora, del +8.42% nelle 24 ore e del +35.32% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

$ 28.18K
$ 28.18K$ 28.18K

--
----

$ 28.18K
$ 28.18K$ 28.18K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

L'attuale capitalizzazione di mercato di RIPPLE WITH RIZZ è $ 28.18K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RIZZLE è 989.87M, con una fornitura totale di 989871841.860799. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 28.18K.

Cronologia dei prezzi di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di RIPPLE WITH RIZZ a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di RIPPLE WITH RIZZ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di RIPPLE WITH RIZZ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di RIPPLE WITH RIZZ in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+8.42%
30 giorni$ 0-7.09%
60 giorni$ 0-35.37%
90 giorni$ 0--

Che cos'è RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di RIPPLE WITH RIZZ (USD)

Quanto varrà RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per RIPPLE WITH RIZZ.

Controlla subito la previsione del prezzo di RIPPLE WITH RIZZ!

RIZZLE in valute locali

Economia del token di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Comprendere l'economia del token di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RIZZLE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Quanto vale oggi RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?
Il prezzo in tempo reale di RIZZLE in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RIZZLE in USD?
Il prezzo attuale di RIZZLE in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di RIPPLE WITH RIZZ?
La capitalizzazione di mercato per RIZZLE è $ 28.18K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RIZZLE?
La fornitura circolante di RIZZLE è 989.87M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RIZZLE?
RIZZLE ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RIZZLE?
RIZZLE ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di RIZZLE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RIZZLE è -- USD.
RIZZLE salirà quest'anno?
RIZZLE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RIZZLE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:08:30 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

