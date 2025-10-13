Economia del token di retardcoin (RETARD)
Informazioni su retardcoin RETARD
In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”
retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”
Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.
The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.
Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.
Economia del token di retardcoin (RETARD): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di retardcoin (RETARD) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RETARD che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RETARD possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di RETARD, esplora il prezzo in tempo reale del token RETARD!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
