Economia del token e analisi del prezzo di Retail DAO (RETAIL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Retail DAO (RETAIL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 732.58K $ 732.58K $ 732.58K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 728.40M $ 728.40M $ 728.40M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Massimo storico: $ 0.00157166 $ 0.00157166 $ 0.00157166 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00100574 $ 0.00100574 $ 0.00100574