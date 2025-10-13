Economia del token e analisi del prezzo di RepubliK (RPK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RepubliK (RPK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 37.95K $ 37.95K $ 37.95K Fornitura totale: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Fornitura circolante: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 569.25K $ 569.25K $ 569.25K Massimo storico: $ 0.100376 $ 0.100376 $ 0.100376 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00018975 $ 0.00018975 $ 0.00018975