Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Regentics (REGEN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Regentics REGEN
Regentics ($REGEN) emerges as a bold response to this stagnation—a next-generation project that unites robotics and DeSci (Decentralized Science) to transform the future of medicine.
Why $REGEN Is a Game-Changer With $REGEN, experiments don’t sleep. Robotic arms pipette, mix, synthesize, and analyze—without human fatigue or expensive overhead. Anyone from anywhere can deploy a protocol or run a trial using decentralized smart contracts to schedule tasks in physical labs.
Economia del token di Regentics (REGEN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Regentics (REGEN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token REGEN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token REGEN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di REGEN, esplora il prezzo in tempo reale del token REGEN!
