Che cos'è RED TOKEN (RED)

The Red Token ECONOMY project was launched by FIDA, Inc. and TOKYO ESPORTS GATE, Inc..This project aims to create an unparalleled entertainment platform that radiates from the heart of Tokyo to the physical and digital worlds - bringing Japan's gaming spirit to its peers around the world.

Risorsa RED TOKEN (RED) Sito web ufficiale