Economia del token e analisi del prezzo di Recon Raccoon (RCON)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Recon Raccoon (RCON), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 78.21K $ 78.21K $ 78.21K Fornitura totale: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Fornitura circolante: $ 654.70M $ 654.70M $ 654.70M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 119.43K $ 119.43K $ 119.43K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011946 $ 0.00011946 $ 0.00011946