Economia del token e analisi del prezzo di REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per REAL ESMATE by Virtuals (EMATE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 42.51K $ 42.51K $ 42.51K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 735.82M $ 735.82M $ 735.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 57.77K $ 57.77K $ 57.77K Massimo storico: $ 0.00046377 $ 0.00046377 $ 0.00046377 Minimo storico: $ 0.00005247 $ 0.00005247 $ 0.00005247 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0