Che cos'è ratsDAO (RAT)

ratsDAO is initiated by a group of loyal users and $rats whales within the rats community. It aims to support the development of rats inscription and get it known by every crypto holder. ratsDAO aims to encouraging more cryptocurrency users to embrace BRC-20 and rats inscription. Finally, to be the NBest DAO of BRC-20 inscriptions.

Risorsa ratsDAO (RAT) Sito web ufficiale