Economia del token e analisi del prezzo di RAGE COIN (RAGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RAGE COIN (RAGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Fornitura totale: $ 944.86M $ 944.86M $ 944.86M Fornitura circolante: $ 944.86M $ 944.86M $ 944.86M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0