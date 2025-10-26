Il prezzo in tempo reale di RabbitX oggi è 0.00097025 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RBX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RBX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di RabbitX oggi è 0.00097025 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RBX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RBX su MEXC ora.

Logo RabbitX

Prezzo di RabbitX (RBX)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RBX:

$0.00097025
$0.00097025$0.00097025
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di RabbitX (RBX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:03:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di RabbitX (RBX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.300034
$ 0.300034$ 0.300034

$ 0.00009996
$ 0.00009996$ 0.00009996

--

--

-88.19%

-88.19%

Il prezzo in tempo reale di RabbitX (RBX) è $0.00097025. Nelle ultime 24 ore, RBX ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RBX è $ 0.300034, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00009996.

In termini di performance a breve termine, RBX è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del -88.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di RabbitX (RBX)

$ 582.04K
$ 582.04K$ 582.04K

--
----

$ 970.25K
$ 970.25K$ 970.25K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di RabbitX è $ 582.04K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RBX è 599.88M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 970.25K.

Cronologia dei prezzi di RabbitX (RBX) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di RabbitX a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di RabbitX in USD è stata di $ +0.0006421693.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di RabbitX in USD è stata di $ +0.0004245708.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di RabbitX in USD è stata di $ +0.000437038193005531.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ +0.0006421693+66.19%
60 giorni$ +0.0004245708+43.76%
90 giorni$ +0.000437038193005531+81.96%

Che cos'è RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa RabbitX (RBX)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di RabbitX (USD)

Quanto varrà RabbitX (RBX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset RabbitX (RBX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per RabbitX.

Controlla subito la previsione del prezzo di RabbitX!

RBX in valute locali

Economia del token di RabbitX (RBX)

Comprendere l'economia del token di RabbitX (RBX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RBX!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a RabbitX (RBX)

Quanto vale oggi RabbitX (RBX)?
Il prezzo in tempo reale di RBX in USD è 0.00097025 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RBX in USD?
Il prezzo attuale di RBX in USD è $ 0.00097025. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di RabbitX?
La capitalizzazione di mercato per RBX è $ 582.04K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RBX?
La fornitura circolante di RBX è 599.88M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RBX?
RBX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.300034 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RBX?
RBX ha visto un prezzo ATL di 0.00009996 USD.
Qual è il volume di trading di RBX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RBX è -- USD.
RBX salirà quest'anno?
RBX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RBX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:03:05 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di RabbitX (RBX)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

