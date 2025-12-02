Economia del token e analisi del prezzo di Punk Auction (PAST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Punk Auction (PAST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 423.43K $ 423.43K $ 423.43K Fornitura totale: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Fornitura circolante: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 423.43K $ 423.43K $ 423.43K Massimo storico: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Minimo storico: $ 0.239669 $ 0.239669 $ 0.239669 Prezzo attuale: $ 0.330803 $ 0.330803 $ 0.330803