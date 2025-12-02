Economia del token e analisi del prezzo di PulseChain Peacock (PCOCK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PulseChain Peacock (PCOCK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Fornitura totale: $ 845.60M $ 845.60M $ 845.60M Fornitura circolante: $ 845.60M $ 845.60M $ 845.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Massimo storico: $ 0.02875 $ 0.02875 $ 0.02875 Minimo storico: $ 0.00191136 $ 0.00191136 $ 0.00191136 Prezzo attuale: $ 0.00848524 $ 0.00848524 $ 0.00848524